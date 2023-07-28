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НовостиВ мире28 июля 2023 14:20

Премьер Качиньский: Украина должна считаться с интересами Польши в поставках зерна

Польша отказалась открывать свои границы для украинского зерна
Роман ПОЛОСИКОВ
Премьер Качиньский: Украина должна считаться с интересами Польши в поставках зерна

Премьер Качиньский: Украина должна считаться с интересами Польши в поставках зерна

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Украина должна с пониманием относиться к позиции Польши по поводу поставок зерна, после отказа открывать границы, но разрешив транзит. Такое заявление сделал польский вице-премьер Ярослав Качиньский в эфире «Польского радио».

— Если Европейская комиссия не продлит решение об эмбарго на поставки зерна с Украины, «придется принять индивидуальное решение», — подчеркнул Качиньский.

По его мнению, другие страны Восточной Европы тоже примут решение о продолжении блокады. Премьер также добавил, что Варшава не может закрывать глаза на уничтожение местного сельского хозяйства, поскольку шансов в прямой конкуренции у аграриев в Польше попросту нет.

Ранее польский профессор Аркадиуш Артышак был шокирован объемом ввозимого с Украины зерна. Он выразил обеспокоенность неконтролируемым импортом, который опасен для местных фермеров.