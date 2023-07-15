Польский профессор Артышак: из Украины ввозят зерно в шокирующих объемах

В Польше назвали шокирующими объемы ввозимого из Украины зерна. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Польшу из Украины ввозят зерно в шокирующих объемах. Неконтролируемый импорт зерна приводит к серьезным проблемам для польских фермеров. Об этом заявил профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак.

Эксперт подсчитал, что количество введенной из Украины пшеницы в 2022 году увеличилось в 168 раз по сравнению с 2021 годом. За первые четыре месяца 2023 года пшеницы было ввезено в 610 раз больше, чем за январь-апрель 2022-го, сказал Артышак в интервью изданию Rzeczpospolita.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что в Кремле еще не решили будущее зерновой сделки.

Напомним, что за первые три месяца с начала зерновой сделки на «помощь голодающим странам» ушло лишь 2,4% вывезенного с Украины зерна.