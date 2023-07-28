Минобороны: ВСУ пытались повторно атаковать территорию Ростовской области

Системы ПВО перехватили вторую украинскую ракету в районе Азова Ростовской области Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России сообщило, что киевский режим совершил повторную попытку теракта в Ростовской области при помощи модифицированной установки ПВО С-200.

“Около 17.15 киевским режимом была совершена повторная попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.” — сообщили в телеграм-канале Минобороны.

Отмечается, что российские системы противовоздушной обороны смогли перехватить украинскую ракету в районе города Азов. Обломки сбитой ракеты, по данным Минобороны, упали в безлюдной местности.

Напомним, ранее при помощи переоборудованной системы ПВО киевский режим нанес удар по жилой инфраструктуре Таганрога. Украинская ракета была сбита российскими системами ПВО, однако ее обломки упали на территории художественного музея, из-за чего как минимум 15 мирных жителей получили легкие ранения, а также был нанесен ущерб музею и побиты стекла в соседнем жилом доме.

СПРАВКА «КП»

Зенитный ракетный комплекс ЗРК С-200 выпускался с 1967-1987 годы в нескольких вариантах Ангара/Вега/Дубна, и состоял на вооружении Украины до 2013 года (истек срок хранения). В СССР ЗРК С -200был предназначен для воздушной обороны больших площадей от бомбардировщиков и летательных аппаратов, но с 1990 года в России их можно увидеть только в музеях.

Максимальная дальность полета ракеты — от 160 до 300 км.

Длина ракеты - 11 м

Стартовая масса - 7,1 т.

Скорость полета ракеты - 700—1200 м/с.

Масса боевой части - 200 кг.

Массы взрывчатки - 90 кг гексогена и тротила

Диаметр поражающих элементов - 9,5 мм (21 тыс. штук) и 7,9 мм (16 тыс. штук). Всего 37 тыс. штук элементов.

Детонация - подрыв производится по команде активного радиолокационного взрывателя, но в случае разрыва электрического питания происходит самоподрыв.

Напомним, что самый громкий случай использования ЗРК С-200 произошел во время учений ВСУ 4 октября 2001 года на Украине. Тогда украинские военные непреднамеренно сбили их ЗРК С-200 гражданский самолет Ту-154 авиакомпании «Сибирь» рейса «Тель-Авив - Новосибирск» и убили сразу 78 человек. Просто перепутали пролетающий над Черным морем гражданский лайнер с учебной целью. А уже в 2023 ВСУ прицельно били из С-200 по поселку Бытошь Брянской области.