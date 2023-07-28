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НовостиПроисшествия28 июля 2023 14:28

В Минобороны РФ назвали терактом удар Киева зенитной ракетой по зданию в Таганроге

На территории города упали обломки ракеты, перехваченной российскими системами ПВО
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
На территории города упали обломки ракеты, перехваченной российскими системами ПВО

На территории города упали обломки ракеты, перехваченной российскими системами ПВО

Фото: СОЦСЕТИ

Вооруженные силы Украины ударили по Таганрогу Ростовской области переоборудованной в зенитной ракетой комплекса противовоздушной обороны С-200, это была террористическая атака, заявило Министерство обороны России.

"Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области", - сказано в Telegram-канале ведомства.

Как уточнили в Минобороны, на здание в Таганроге упали обломки ракеты, перехваченной российскими системами ПВО. В результате теракта было повреждено несколько зданий и пострадали несколько человек, добавили в министерстве.

Напомним, в пятницу, 28 июля, в центре Таганрога у кафе «Чехов сад» прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали 15 человек.

Как сообщил глава Ростовской области, погибших нет, четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол. На месте происшествия работают медики и пожарные.

СПРАВКА «КП»

Зенитный ракетный комплекс ЗРК С-200 выпускался с 1967-1987 годы в нескольких вариантах Ангара/Вега/Дубна, и состоял на вооружении Украины до 2013 года (истек срок хранения). В СССР ЗРК С -200был предназначен для воздушной обороны больших площадей от бомбардировщиков и летательных аппаратов, но с 1990 года в России их можно увидеть только в музеях.

Максимальная дальность полета ракеты — от 160 до 300 км.

Длина ракеты - 11 м

Стартовая масса - 7,1 т.

Скорость полета ракеты - 700—1200 м/с.

Масса боевой части - 200 кг.

Массы взрывчатки - 90 кг гексогена и тротила

Диаметр поражающих элементов - 9,5 мм (21 тыс. штук) и 7,9 мм (16 тыс. штук). Всего 37 тыс. штук элементов.

Детонация - подрыв производится по команде активного радиолокационного взрывателя, но в случае разрыва электрического питания происходит самоподрыв.

Напомним, что самый громкий случай использования ЗРК С-200 произошел во время учений ВСУ 4 октября 2001 года на Украине. Тогда украинские военные непреднамеренно сбили их ЗРК С-200 гражданский самолет Ту-154 авиакомпании «Сибирь» рейса «Тель-Авив - Новосибирск» и убили сразу 78 человек. Просто перепутали пролетающий над Черным морем гражданский лайнер с учебной целью. А уже в 2023 ВСУ прицельно били из С-200 по поселку Бытошь Брянской области.