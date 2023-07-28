В Минобороны РФ назвали терактом удар Киева зенитной ракетой по зданию в Таганроге

На территории города упали обломки ракеты, перехваченной российскими системами ПВО Фото: СОЦСЕТИ

Вооруженные силы Украины ударили по Таганрогу Ростовской области переоборудованной в зенитной ракетой комплекса противовоздушной обороны С-200, это была террористическая атака, заявило Министерство обороны России.

"Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области", - сказано в Telegram-канале ведомства.

Как уточнили в Минобороны, на здание в Таганроге упали обломки ракеты, перехваченной российскими системами ПВО. В результате теракта было повреждено несколько зданий и пострадали несколько человек, добавили в министерстве.

Напомним, в пятницу, 28 июля, в центре Таганрога у кафе «Чехов сад» прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали 15 человек.

Как сообщил глава Ростовской области, погибших нет, четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол. На месте происшествия работают медики и пожарные.

СПРАВКА «КП»

Зенитный ракетный комплекс ЗРК С-200 выпускался с 1967-1987 годы в нескольких вариантах Ангара/Вега/Дубна, и состоял на вооружении Украины до 2013 года (истек срок хранения). В СССР ЗРК С -200был предназначен для воздушной обороны больших площадей от бомбардировщиков и летательных аппаратов, но с 1990 года в России их можно увидеть только в музеях.

Максимальная дальность полета ракеты — от 160 до 300 км.

Длина ракеты - 11 м

Стартовая масса - 7,1 т.

Скорость полета ракеты - 700—1200 м/с.

Масса боевой части - 200 кг.

Массы взрывчатки - 90 кг гексогена и тротила

Диаметр поражающих элементов - 9,5 мм (21 тыс. штук) и 7,9 мм (16 тыс. штук). Всего 37 тыс. штук элементов.

Детонация - подрыв производится по команде активного радиолокационного взрывателя, но в случае разрыва электрического питания происходит самоподрыв.

Напомним, что самый громкий случай использования ЗРК С-200 произошел во время учений ВСУ 4 октября 2001 года на Украине. Тогда украинские военные непреднамеренно сбили их ЗРК С-200 гражданский самолет Ту-154 авиакомпании «Сибирь» рейса «Тель-Авив - Новосибирск» и убили сразу 78 человек. Просто перепутали пролетающий над Черным морем гражданский лайнер с учебной целью. А уже в 2023 ВСУ прицельно били из С-200 по поселку Бытошь Брянской области.