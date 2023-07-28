«Они породили хаос»: на Украине признали эффективность российских ударов

«Они породили хаос»: на Украине признали эффективность ударов по Одессе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская система противовоздушной обороны не способна справляться с российскими ракетами «Оникс», которые уничтожили много целей в Одессе. Такое признание сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью The Guardian.

— У нас не хватает современных зенитных комплексов «Патриот», способных поражать ракеты последнего поколения «Оникс» и «Кинжал», — подчеркнул Подоляк.

Также в публикации отметили, что после эффективные удары российской артиллерии по Одессе «породили хаос» из-за того, что украинские ПВО не способны противостоять передовому российскому оружию.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что российские войска нанесли удар по объектам Вооруженных сил Украины, где готовились теракты против РФ с применением безэкипажных катеров. Все поставленные цели были уничтожены, включая место изготовление катеров.