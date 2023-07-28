Захарова: Россия оставляет право жестко ответить на удары по Таганрогу и Москве

МИД: Россия оставляет за собой право на жесткий ответ на обстрел Таганрога и атаку дронов на Москву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает террористические удары украинских войск по гражданской инфраструктуре Таганрога.

“Решительно осуждаем очередные преступные действия киевского режима, направленные против гражданского населения и мирной инфраструктуры. Военного смысла они заведомо не имели”, — приводят слова Захаровой на сайте МИД России.

Дипломат подчеркнула, что Москва оставляет за собой право жестко ответить на подобные террористические акты украинских властей. Захарова также призвала международное сообщество выступить с осуждением террористических ударов киевского режима.

Напомним, 28 июля украинские войска нанесли по гражданской инфраструктуре Ростовской области два удара из модифицированных комплексов ПВО С-200. Обе ракеты были сбиты на подлете к городу, однако обломки одной из них упали на территории художественного музея Таганрога, в результате чего были ранены 15 мирных жителей.