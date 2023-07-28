Путин: Россия и страны Африки будут переходить на расчеты в национальных валютах

Президент России Владимир Путин. Фото: photo.roscongress.org

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и страны Африки будут переходить на расчеты в национальных валютах при заключении коммерческих сделок.

“Ставится цель качественно и количественно нарастить взаимную торговлю, улучшить ее структуру. Идет речь и о том, чтобы последовательно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, включая рубль”, — сказал Путин в своем выступлении на саммите "Россия-Африка".

Также он добавил, что саммит прошел в дружеской атмосфере и оказался очень результативным, в частности из-за того, что все страны-участницы стремятся к справедливому многополярному мироустройству, которое будет основываться на уставе ООН.