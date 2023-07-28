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НовостиПолитика28 июля 2023 17:05

Путин: главы стран Африки проявили независимость, посетив саммит в России

Также страны Африки продемонстрировали реальную заинтересованность развитием сотрудничества с Россией
Роман ПОЛОСИКОВ
Путин: главы стран Африки проявили независимость, посетив саммит в России

Путин: главы стран Африки проявили независимость, посетив саммит в России

Фото: REUTERS

Лидеры африканских стран продемонстрировали свою независимость и политическую волю, посетив саммит «Россия - Африка» в Санкт-Петербурге. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своего выступления.

— Представители африканских государств проявили политическую волю, продемонстрировали свою независимость и реальную заинтересованность в развитии сотрудничества с нашей страной, — заявил глава государства.

Он также отметил, что Россия ценит такой подход и убеждена в успешном будущем российско-африканских отношений, которые будут опираться на традиции дружбы, проверенной временем.

Ранее Владимир Путин высоко оценил проведение основных мероприятий саммита «Россия - Африка». Он отметил дружескую атмосферу и результативность всех встреч.