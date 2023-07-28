Путин: главы стран Африки проявили независимость, посетив саммит в России Фото: REUTERS

Лидеры африканских стран продемонстрировали свою независимость и политическую волю, посетив саммит «Россия - Африка» в Санкт-Петербурге. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своего выступления.

— Представители африканских государств проявили политическую волю, продемонстрировали свою независимость и реальную заинтересованность в развитии сотрудничества с нашей страной, — заявил глава государства.

Он также отметил, что Россия ценит такой подход и убеждена в успешном будущем российско-африканских отношений, которые будут опираться на традиции дружбы, проверенной временем.

Ранее Владимир Путин высоко оценил проведение основных мероприятий саммита «Россия - Африка». Он отметил дружескую атмосферу и результативность всех встреч.