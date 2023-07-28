Ксения Юдаева назначена на пост советника главы ЦБ Фото: REUTERS

Ксения Юдаева с 1 августа покинет пост первого заместителя главы Банка России в связи с переходом на должность советника председателя Центрального Банка Российской Федерации. Об этом сообщили на сайте главного финансового регулятора.

“Она продолжит заниматься развитием исследований и аналитики в Банке России, прежде всего научно-методологическим обеспечением кросс-функциональных проектов в области анализа данных и принятия решений на основе данных”, — отметили на сайте Банка России.

В сообщении уточняется, что на новой должности Юдаева будет отвечать за взаимодействие регулятора с научным и экспертным сообществом, а также с другими экспертами профильных институтов.

Других заместителей председателя Банка России также ждут кадровые изменения – работу Службы анализа рисков возглавит Владимир Чистюхин, Филипп Габуния возглавит департамент финансовой стабильности, а работу департамента управления данными будет контролировать Валерий Казарин.