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НовостиЭкономика28 июля 2023 17:22

Ксения Юдаева назначена на пост советника главы ЦБ

Ранее она занимала пост первого заместителя председателя Банка России
Сергей ЧИКОВ
Ксения Юдаева назначена на пост советника главы ЦБ

Ксения Юдаева назначена на пост советника главы ЦБ

Фото: REUTERS

Ксения Юдаева с 1 августа покинет пост первого заместителя главы Банка России в связи с переходом на должность советника председателя Центрального Банка Российской Федерации. Об этом сообщили на сайте главного финансового регулятора.

“Она продолжит заниматься развитием исследований и аналитики в Банке России, прежде всего научно-методологическим обеспечением кросс-функциональных проектов в области анализа данных и принятия решений на основе данных”, — отметили на сайте Банка России.

В сообщении уточняется, что на новой должности Юдаева будет отвечать за взаимодействие регулятора с научным и экспертным сообществом, а также с другими экспертами профильных институтов.

Других заместителей председателя Банка России также ждут кадровые изменения – работу Службы анализа рисков возглавит Владимир Чистюхин, Филипп Габуния возглавит департамент финансовой стабильности, а работу департамента управления данными будет контролировать Валерий Казарин.