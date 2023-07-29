Yle: Восток Финляндии пришел в упадок из-за отсутствия туристов из России Фото: Олег ЗОЛОТО

Бизнес на востоке Финляндии приходит в упадок из-за отсутствия российских туристов, об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle.

«Корабль M/S Carelia стоит пустой в порту Лаппеенранты. Кирсти Лайне рассматривает деревянную статую капитана, у которой кто-то отпилил руку. Она чувствовала себя такой же беспомощной полгода назад, когда ее компания Saimaa Travel объявила о банкротстве», - говорится в сюжете.

Компания, почти 20 лет совершавшая круизы в Выборг, больше не осуществляет рейсы в Россию, на момент банкротства ее долг составлял около 260 тысяч евро.

По данным телеканала, это не единственная компания с такой участью. Некоторые компании, особенно у юго-восточной границы Финляндии, почти полностью существовали за счет российских туристов.

В тяжелом положении находятся также предприятия, которые были ориентированы на клиентов, прибывающих из России.

Помимо того, ЕС урезал пакеты финансирования восточных приграничных регионов Финляндии, что привело к отмене трех программ.

Как писал сайт KP.RU, 23 июля газета Ilta-Sanomat сообщила, что в Финляндии аутлет-деревня Zsar недалеко от пограничного пропуска Ваалимаа обанкротилась из-за отсутствия туристов из России.

По данным издания, после открытия Zsar Outlet Village в ноябре 2018 года планировалось, что мировые бренды привлекут в первую очередь российских покупателей, а инвестиции оценивалась примерно в 40 миллионов евро.

Однако на количестве россиян отразилась пандемия коронавируса, а после – спецоперация, кроме того, осенью 2022 года финские власти окончательно закрыли границу для туристов из России, и уже в октябре владельцы объявили о банкротстве.

Напомним, 6 июля президент Финляндии Саули Нийнистё заявил, что уход всех финских компаний с российского рынка не принес Хельсинки ожидаемого результата.

Кроме того, Министерство иностранных дел Финляндии объявило об ужесточении правил въезда в страну для граждан России. Речь шла, в частности, об абитуриентах, бизнесменах и владельцах недвижимости.