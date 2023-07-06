Финляндия ужесточит въезд в страну для россиян с 10 июля 2023 года Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел объявило об ужесточении правил въезда в страну для граждан России. Речь идет, в частности, об абитуриентах, бизнесменах и владельцах недвижимости.

Как сообщается на сайте ведомства, по деловым вопросам россияне смогут въезжать только в Финляндию, то есть транзит в другие страны будет запрещен. При этом они «должны иметь вескую причину для личного приезда» в страну. Что касается владельцев недвижимости, то они тоже «должны будут предоставить основания для личного присутствия» в Финляндии.

Российским студентам будет разрешено участвовать только в программах по получению степени или в некоторых исследованиях, например, обучению по обмену. Это ограничение исключит их участие в курсах, предлагаемых финскими вузами, отмечается в сообщении.

Напомним, президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о планах Хельсинки ужесточить ограничения на въезд в страну для россиян.

В четверг, 6 июля, посол Финляндии в Москве был вызван в Министерство иностранных дел РФ, где ему выразили протест из-за антироссийской политики, которую проводят в Хельсинки. Позже российское внешнеполитическое ведомство объявило о закрытии финского генконсульства в Санкт-Петербурге c 1 октября текущего года.