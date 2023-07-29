Экс-советник Пентагона Макгрегор: США недооценили РФ перед конфликтом на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты ошиблись, оценивая состояние России, перед конфликтом на Украине. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«США были неправы в отношении России, они не понимали, с чем имеют дело, думали, что Россия все еще отсталое хаотичное государство, каким оно было в 1990-х годах», - подчеркнул эксперт в эфире YouTube-канала Douglas Macgregor Straight Calls.

Он пояснил, что США не заметили всего того, что было сделано в РФ главой государства Владимиром Путиным за последние 20 лет.

Так, по мнению Макгрегора, страны Запада не осознавали, что России сохранила крупную научно-техническую базу для производства военной техники. Также на Западе, как считает эксперт, не понимали, что население России выступает в поддержку властей. Поэтому, по словам Макгрегора, США считали, что идут в «крестовый поход против очередной отсталой страны».

«Мы выяснили, что были неправы. Но никто не хочет выйти вперед и сказать: мы ошиблись, пришло время нам сократить наши потери и двигаться дальше», - резюмировал экс-советник.

Ранее Макгрегор отмечал, что ничто уже не поможет Киеву одержать верх в конфликте. Эксперт подчеркнул, что какие-либо поставки туда ничего не изменят, «слишком поздно, это конец». По его мнению, для Украины нет никакого другого выхода, кроме как «провести переговоры и получить, что возможно».

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации на Украине. Однако, по его словам, страны Запада забыли, что они «устроили» в Судане и Сирии, и им «плевать» на Устав ООН и международное право.