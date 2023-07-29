Forbes: российские ракеты «Изделие 305» представляют существенную угрозу для ВСУ. Фото: topwar.ru

Ракеты российского производства «Изделие 305» представляют существенную угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ). К такому выводу пришли в журнале Forbes.

По информации издания, новая высокоэффективная ракета может поражать противника на большом расстоянии. Оружие применяется в том числе с модернизированного вертолета Ка-52М, который был создан на основе боевого опыта в Сирии.

Авторы Forbes также отмечают, что «Изделие 305» использует не только лазерное наведение, но и комбинацию тепловизора и спутниковой навигации. Для ударов на больших дистанциях оператор такого оружия может запустить его по координатам вне зоны видимости, а впоследствии применить тепловизор для того, чтобы обнаружить цель.

«Изделие - 305» представляет собой управляемую ракету «воздух - поверхность», может легко догнать и уничтожить любую цель на расстоянии до 14 километров. Система наведения включает приборы инерциальной и спутниковой навигации, а также оптико-электронную головку самонаведения и автопилот.

Взрыватель «Изделия -305» может сработать как от удара с землей, так и от команды оператора в воздухе. Размеры позволяют ракете стартовать не только из-под крыла самолета или вертолета, но и беспилотника.

Сайт KP.RU писал о том, что российские вооруженные силы в рамках СВО на Украине начали использовать модернизированные вертолеты Ка-52М, оснащенные ракетами «Изделие 305». Тогда отмечалось, что возможность применения нового боеприпаса делает Ка-52М наряду с Ми-28НМ важнейшим ударным средством переднего края. При помощи «Изделия 305» вертолеты Ка-52М могут поражать командные пункты, ангары с техникой, склады ГСМ и другие важные объекты.