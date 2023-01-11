ВКС России начали применять вертолеты Ка-52М с ракетами «Изделие 305» в ходе СВО на Украине

Россия в ходе СВО начала использовать вертолеты Ка-52М с ракетами "Изделие 305". Фото: Александр КОЦ

Российские вооруженные силы в рамках СВО на Украине начали использовать модернизированные вертолеты Ка-52М, оснащенные ракетами «Изделие 305».

«Возможность применения нового боеприпаса делает Ка-52М наряду с Ми-28НМ важнейшим ударным средством переднего края», - сообщил РИА Новости информированный источник.

Сообщается, что при помощи «Изделия 305» вертолеты Ка-52М могут поражать командные пунты, ангары с техникой, склады ГСМ и другие важные объекты.

Ранее российское Минобороны показало смерть украинских националистов «глазами» «Изделия-305».

Что представляет собой «Изделие 305», снайперская винтовка Чукавина и другое новое российское оружие, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем российское Минобороны показало пуски «Искандеров» по объектам военной инфраструктуры Украины.

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