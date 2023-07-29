Госпогранкомитет Белоруссии обвинил Польшу в выдворении мигрантов в республику Фото: REUTERS

Спецслужбы Польши насильно выдворили мигрантов на территорию Белоруссии, заявил Государственный пограничный комитет республики.

«Очередной факт жестокого отношения властей Польши к беженцам зафиксирован на границе с Беларусью. Польские силовики ночью доставили группу иностранных граждан, а затем подводили закованных в наручники людей к заграждению», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как заявили в Госпогранкомитете Белоруссии, выдворение мигрантов происходило с применением слезоточивого газа и физической силы. Их заставили проследовать на белорусскую территорию через калитку, якобы предназначенную для животных, отметили в ведомстве. Там уточнили, что таким образом в Белоруссию были выдворены пять беженцев.

«Умалчивая о собственных преступлениях против человечности, польские военные пытаются убедить общественность, что беженцы безосновательно совершают агрессивные действия, бросая камни и палки через заграждение», – добавили в Госпогранкомитете.

Напомним, осенью 2021 года на границе Белоруссии и Польши произошел миграционный кризис. Так, 8 ноября многочисленная колонна беженцев двинулась из Белоруссии к польской границе, где их встретили силовики, применившие слезоточивый газ. После неудачных попыток прорвать заграждение из колючей проволоки мигранты разбили палаточный лагерь на нейтральной территории. Правительство Литвы после этого ввело режим чрезвычайного положения в районах, граничащих с Белоруссией.