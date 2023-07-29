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НовостиПолитика29 июля 2023 7:37

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку снарядами натовского калибра

Один человек погиб, восемь получили ранения
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку снарядами натовского калибра

Фото: REUTERS

Вооруженные сил Украины вновь обстреляли Донецк, а также Макеевку и Горловку снарядами калибра 155 и 152 миллиметра, сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как уточняется в Telegram-канале СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные выпустили по Петровскому, Кировскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, Макеевке, Горловке, Старомихайловке и Шахтерску 226 различных боеприпасов. Кроме артиллерии, ВСУ приминяли при обстрелах реактивные системы залпового огня и ударные беспилотники, сообщили в центре.

В результате атаки Киева один человек погиб, еще восемь получили ранения. Среди пострадавших есть девочка 2014 года рождения, уточнили в СЦКК.

Напомним, в начале июля ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку из реактивных систем залпового огня, выпустив по населенным пунктам четыре ракеты.