ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку снарядами натовского калибра Фото: REUTERS

Вооруженные сил Украины вновь обстреляли Донецк, а также Макеевку и Горловку снарядами калибра 155 и 152 миллиметра, сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как уточняется в Telegram-канале СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные выпустили по Петровскому, Кировскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, Макеевке, Горловке, Старомихайловке и Шахтерску 226 различных боеприпасов. Кроме артиллерии, ВСУ приминяли при обстрелах реактивные системы залпового огня и ударные беспилотники, сообщили в центре.

В результате атаки Киева один человек погиб, еще восемь получили ранения. Среди пострадавших есть девочка 2014 года рождения, уточнили в СЦКК.

Напомним, в начале июля ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку из реактивных систем залпового огня, выпустив по населенным пунктам четыре ракеты.