Российские войска отразили атаку двух бригад ВСУ на Запорожском направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России отразили атаку двух штурмовых бригад украинской армии в районе населенного пункта Старомайорское в Запорожской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

«В районе населенного пункта Старомайорское противник силами двух штурмовых бригад предпринял попытку атаковать наши позиции. Наши ребята в ходе боя откинули противника назад, противник понес существенные человеческие потери», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам врио главы Запорожской области, Вооруженные силы Украины планировали занять позиции в Старомайорском для преимущества при наступлении в направлении Урожайного и Старомлыновки. Украинские войска не учли разницу в количестве сил, поэтому их атака потерпела неудачу, объяснил Балицкий.

Напомним, накануне Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска успешно отразили все атаки ВСУ на Запорожском направлении несмотря на то, что командование противника сформировало ударную группировку, превосходящую российскую по численности.