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НовостиОбщество29 июля 2023 12:00

Сальдо: ВСУ пытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом

Ракеты Storm Shadow, выпущенные противником, были сбиты российской ПВО
Екатерина КОСОБОКОВА
Сальдо: ВСУ пытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом

Сальдо: ВСУ пытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом

Фото: Владимир ВОРСОБИН

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в субботу, 28 июля, заявил, что прошедшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли безуспешную попытку разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом с помощью ракет Storm Shadow.

«Минувшей ночью боевики киевского режима попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив двенадцать дальнобойных ракет Storm Shadow», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что все ракеты были сбиты российской системой противовоздушной обороны. В одном месте упавшие обломки повредили будку обходчика и контактную линию, все повреждения уже устранены, уточнил врио главы региона.

В свою очередь министерство обороны России в очередной сводке проинформировало, что за сутки средствами ПВО были перехвачены семь крылатых ракет Storm Shadow.

О том, что Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, стало известно в мае этого года. Позже министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ намерены использовать их для ударов по территории Российской Федерации. Ответом на такие атаки станут удары по центрам принятия решений на Украине, подчеркивал глава российского оборонного ведомства.