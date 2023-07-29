Разведчик США Риттер: Зеленский начал наступление с целью убедить Запад в успехе ВСУ Фото: REUTERS

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский решил продолжать наступление из-за давления западных союзников, которые не согласны завершить конфликт на условиях России.

“Мы не говорим об этом публично. Мы говорим об этом в частном порядке. Мы готовим их к неизбежности завершения этого конфликта не на условиях Украины. Именно поэтому украинцы упорно продолжают наступление”, — заявил военный в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По словам Риттера, киевский режим перебрасывает к линии соприкосновения все имеющиеся силы, поскольку хочет убедить США и НАТО в способности одержать победу над российской армией для продолжения финансирования ВСУ.

Однако, отмечает разведчик, на Западе уже смирились с неспособностью Украины победить Россию на поле боя и начинают подготавливать киевский режим к мирным переговорам на условиях Москвы. Риттер подчеркнул, что Россия уже практически выиграла этот конфликт благодаря мощи собственной армии.

“Путин побеждает”, — резюмировал Риттер.

Напомним, ранее издание The Washington Post заявило, что на фоне отсутствия успехов ВСУ в текущем наступлении в США все чаще вспоминают предупреждения американского генерала Марка Милли о необходимости не упустить возможность проведения мирных переговоров по Украине, поскольку при затягивании конфликта для киевского режима все “станет только хуже”.