WP: в США все чаще вспоминают призывы генерала Милли к переговорам России и Украины Фото: REUTERS

Американская газета The Washington Post заявила, что на фоне отсутствия успехов ВСУ в обещанном широкомасштабном наступлении в Америке все чаще вспоминают предупреждения председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о тяжелой судьбе Киева.

“Все станет только хуже. Если есть возможность мирных переговоров, не упустите ее”, — приводит издание слова Милли, сказанные в ноябре 2022 года.

Авторы отмечают, что в конце того года генерал предупреждал, что российскую армию будет крайне сложно победить на поле боя, однако администрация президента США Джо Байдена посчитала подобные заявления неприемлемыми и отвергли призывы генерала Милли.

В свою очередь Президент России Владимир Путин недавно отметил готовность к дипломатическому урегулированию конфликта и заявил, что “все противоречия должны решаться в ходе переговоров”, однако киевский режим отказывается от диалога.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркивал, что российский лидер всегда был и будет готов к любым контактам, которые позволят добиваться целей России, а также предпочел бы отказаться от проведения спецоперации, однако страны Запада не оставляют иного выбора.