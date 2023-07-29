Захарова обвинила США в блокировке возможностей для переговоров по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Позиция Соединенных Штатов блокирует возможности для мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Это принципиальная позиция американской администрации. Она сделала это своей миссией – необходимость достижения не просто результатов, а стратегического поражения нашей страны на поле боя», – заявила дипломат в интервью ТАСС.

Конфликт на Украине приносит Вашингтону огромную выгоду, поскольку позволяет «уходить от обсуждения собственных насущных проблем», высказала мнение представитель МИД России. Кроме того, полагает она, боевые действия дают США возможность «решить свои проблемы за счет привнесения хаоса в геополитические мировые дела».

Как писал сайт KP.RU, накануне президент РФ Владимир Путин на полях саммита «Россия – Африка» заявил об отказе Украины вести диалог с российской стороной по решению ряда вопросов. Москва неоднократно заявляла, что готовы к переговорам, но не может их навязывать, подчеркнул глава государства.