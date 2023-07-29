Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о бесполезности санкций против России и вспомнил анекдот Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто иронично прокомментировал разработку нового пакета антироссийских санкций Евросоюза. Министр отметил, что любой здравомыслящий человек, потерпев 11 безуспешных попыток сделать что-либо, не станет делать то же самое 12 раз подряд.

“Есть анекдот: лежит больной на кушетке и спрашивает врача: "Доктор, получится?" — "Ну, в пятнадцатый-то раз должно!" Так и с санкциями”, — пошутил политик.

По мнению Сийярто, провал санкционной политики Евросоюза совершенно очевиден, поскольку заявленная цель санкций – “поставить экономику России на колени” потерпела фиаско.

“Прошло 500 дней — Россия не на коленях”, — подчеркнул министр.

Напомним, лидер французской партии “Народный республиканский союз” Франсуа Асселино давно отмечал, что постоянное введение новых пакетов антироссийских санкций показывает безрезультатность всех ранее введенных рестрикций.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в ходе беседы с российскими пранкерами также случайно проговорился, что санкционная политика Вашингтона против России не только провалилась, но и серьезно ударила по самим Соединенным Штатам.