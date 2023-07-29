NYT: Илон Маск отказал ВСУ в доступе к Starlink около Крыма для запуска дрона

NYT: Маск отказал ВСУ в доступе к Starlink около Крыма для запуска дрона Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск отказался предоставлять командованию ВСУ доступ к интернет-сети Starlink около Крымского полуострова. Издание The New York Times отмечает, что украинские войска используют принадлежащую Маску сеть Starlink в зоне спецоперации, однако иногда получают запрет на ее использование.

Газета утверждает, что Киев планировал использовать американскую сеть для отправки надводных беспилотников со взрывчаткой для удара по российским военным кораблям в Черном море, однако Илон Маск заблокировал доступ к сети в районе Крыма. Также в статье отмечено, что миллиардер частично отключал доступ к Starlink для Украины из-за неуплаты.

Напомним, в начале 2023 года Илон Маск заявлял, что связь по спутникам Starlink на Украине предоставляется для частного использования, а не достижения военных целей, а также пообещал не допустить эскалации конфликта из-за использования подобных систем в зоне спецоперации.