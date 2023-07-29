Путин: потенциал стран Африки растет в геометрической прогрессии

Президент России Владимир Путин. Фото: photo.roscongress.org

Президент России Владимир Путин заявил, что видит в странах Африки огромный потенциал. По его словам, в странах африканского континента заметен очень быстрый прогресс, растущий в геометрической прогрессии.

"Все хорошо знают, что африканский континент - кладезь минеральных ресурсов. Некоторые страны в Азии фактически свои резервы переводят в мин.ресурсы Африки. Но да, население бедное. Но прогресс очень быстрый. Мир быстро меняется." — заявил глава государства.

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