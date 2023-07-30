МО РФ: Пресечена попытка террористической атаки дронами по объектам в Москве Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале сообщило, что утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотниками по объектам в городе Москве.

«Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что еще два дрона были подавлены средствами РЭБ. Потеряв управление, беспилотники рухнули на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

Как писал сайт KP.RU, 30 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью украинские БПЛА атаковали две офисные башни в «Москва-Сити». По словам мэра, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет.

Уточнялось, что в здании «IQ-квартала», расположенного в «Москва-Сити» произошел взрыв. Экстренные службы сообщали, что в результате хлопка на уровне 5-6 этажа 50-этажного здания на Пресненской набережной, 10с2 нарушено остекление. Башня «IQ-квартала» эвакуирована после происшествия.

Напомним, 24 июля украинские беспилотники атаковали два нежилых здания в Москве. Тогда обломки БПЛА были обнаружены на Комсомольском проспекте столицы.

30 мая мэр Собянин сообщил о падении нескольких беспилотников на жилые дома в столице.