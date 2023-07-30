Семь человек погибли во время урагана в Марий Эл Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жертвами урагана на диком пляже в Марий Эл стали семь человек, среди которых трое детей и четверо взрослых. Они погибли в результате падения деревьев во время стихии. Об этом сообщил глава комитета гражданской обороны республики Александр Малкин.

Как уточнил глава комитета, все произошло в 18 часов в субботу, 29 июля. «Количество погибших на сегодня подтвержденных - семь человек, из них трое детей. Пострадавших, которые доставлены в больницу, 15», - сказал он.

Кроме того, Малкин сообщил, что озеро Яльчик, около которого все произошло, является любимым местом отдыха для жителей Марий Эл, а также соседнего Татарстана. Как он отметил, в момент начала урагана там находилось до 500 машин.

«Мы прошли по палаткам, вроде больше погибших, пострадавших нет. Но осталось много заваленных машин, палаток. В четыре утра работы будут продолжены», - рассказал глава комитета ГО и ЧС Марий Эл.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава республики Марий Эл Юрий Зайцев сообщил, что ураганом повалило большое число деревьев в районах озер Таир и Яльчик. Он также отметил, что на месте происшествия работают все экстренные службы.