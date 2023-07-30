ВС России сорвали попытку ВСУ перебросить резервы на Купянском направлении Фото: REUTERS

Группировка войск «Запад» Вооруженных сил (ВС) РФ сорвала попытку украинских войск перебросить свои резервные силы на Купянском направлении. Об этом в воскресенье, 30 июля, заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

Как уточнил полковник, при попытке перебросить резервы украинские войска потеряли до отделения живой силы, а также бронетранспортер.

«Противник из состава 32-й отдельной механизированной бригады предпринял очередную попытку перебросить резервы на передовые позиции … Артиллерией группировки нанесено огневое поражение», - приводит РИА Новости заявление начальника пресс-центра группировки, который также сообщил, что украинская армия отступила в направлении Стельмаховки.

Напомним, на Купянском направлении российский истребитель-бомбардировщик Су-34 поразил механизированную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ).