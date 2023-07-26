Минобороны: российский Су-34 поразил мехбригаду ВСУ на Купянском направлении

СУ-34 нанес два авиаудара по мехбригаде ВСУ. Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 поразил механизированную бригаду ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского. Речь идет о 14-1 отдельной мехбригаде ВСУ.

«В ходе боевых действий на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск "Запад" нанес два авиационных удара по сосредоточению живой силы и огневых средств подразделений 14-й отдельной механизированной бригады», - сказал Зыбинский, уточнив, что это произошло в районе населенных пунктов Кучеровка и Павловка.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) в период с 1 по 23 июля текущего потеряли в Херсонской области до 880 человек, свыше 30 лодок, а также два танка и две реактивных системы залпового огня.

Тем временем Запад не достиг договоренности о подготовке летчиков ВСУ на истребителях F-16, из-за этого поставка боевых самолетов Киеву может задержаться.

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