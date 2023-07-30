Фото последствий атаки дронов на башни «Москва-Сити» опубликованы в Сети

Фото последствий атаки дронов на башни «Москва-Сити» представлены в Сети Фото: Александр РОГОЗА

В ночь на воскресенье, 30 июля, украинские беспилотники атаковали две офисные башни в «Москва-Сити». Корреспонденты KP.RU показывают фото с места происшествия.

Фото последствий атаки дронов на башни «Москва-Сити» представлены в Сети Фото: Александр РОГОЗА

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в результате атаки незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити.

Фото последствий атаки дронов на башни «Москва-Сити» представлены в Сети Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото последствий атаки дронов на башни «Москва-Сити» представлены в Сети Фото: Александр РОГОЗА

«Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников … Жертв и пострадавших нет», - заявил градоначальник.

Фото последствий атаки дронов на башни «Москва-Сити» представлены в Сети Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото последствий атаки дронов на башни «Москва-Сити» представлены в Сети

Экстренные службы заявили, что в результате хлопка на уровне пятого - шестого этажа 50-этажного здания на Пресненской набережной, 10с2 было нарушено остекление. Башня «IQ-квартала» была эвакуирована после происшествия.

Фото последствий атаки дронов на башни «Москва-Сити» представлены в Сети Фото: Александр РОГОЗА

Напомним, утром в пятницу, 28 июля, в Министерстве обороны РФ сообщали, что была «пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку» беспилотников на территории Московской области.