Politika: Запад ищет замену Зеленскому из-за его неблагодарности Фото: REUTERS

Неблагодарность президента Украины Владимира Зеленского, а также его непонимание своего подчиненного статуса вынуждает западные страны искать ему замену в Киеве. Об этом пишет сербская газета Politika.

В статье отмечается, что высказывания о неблагодарности украинского президента являются верхушкой айсберга недовольства, которое существует сейчас среди союзников Киева.

«Возможно, это недовольство не станет причиной отказа в поддержке Украины, но оно, безусловно, посылает Зеленскому сигнал о том, что на Украине можно найти кого-то более благодарного», - заявляют авторы публикации.

Как отмечают в издании, украинский лидер забыл о своем подчиненном статусе, однако «он никогда не должен забывать, кто в доме хозяин», либо потеряет свое президентское место.

Напомним, журналистка Анна ван Денски заявила, что у Зеленского начинает складываться ощущение, что весь мир должен ему, из-за чего он ведет себя как «капризная примадонна». По ее словам, подобное поведение «провоцируют трещины» в отношениях Киева с Североатлантическим альянсом.