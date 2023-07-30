Девять человек погибли и 76 пострадали из-за непогоды в Приволжье Фото: Евгения ГУСЕВА

Девять человек погибли и еще 76 пострадали из-за непогоды в Приволжском федеральном округе. Об этом в воскресенье, 30 июля, заявили в пресс-службе МЧС России.

Стихия, которая сопровождается порывами ветра до 27 метров в секунду, затронул восемь регионов Поволжья, среди которых Татарстан, Марий Эл, а также Чувашия, Нижегородская, Ульяновская, Пензенская, Кировская и Самарская области.

В результате стихии было повалено более 500 деревьев. Без света на данный момент остались 99,5 тысячи человек. Кроме того, повреждена кровля 41 жилого дома, а также семи социальных объектов.

Сообщается, что в Чувашии лодка перевернулась на Волге в Моргаушском районе. Были спасены семь человек, но один погиб.

Напомним, семь человек погибли во время урагана в Марий Эл из-за падения деревьев во время стихии. Как сообщили глава комитета гражданской обороны республики Александр Малкин, озеро Яльчик, около которого все произошло, является любимым местом отдыха для жителей данного региона.