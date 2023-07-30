Conversation: Запад может не принимать Украину в НАТО из-за Крыма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны могут не принимать Украину в Североатлантический альянс даже после завершения украинского конфликта, несмотря на обещания. Об этом заявил научный сотрудник Австралийского института международных отношений Лоик Симоне в своей статье для портала Conversation.

«Даже после того, как будет достигнуто соглашение о прекращении огня, ничто не гарантирует, что все союзники единодушно поддержат кандидатуру Украины», - сказано в статье.

Как отметил эксперт, группа стран-членов НАТО, которые опасаются принятия Украины в блок могут использовать статус Крыма для предлога, чтобы отказывать Киеву даже после завершения конфликта.

По его словам, контроль России над полуостровом является постоянным, и многие в НАТО также полагают, что он сохранится в будущем.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что даже разговоры о членстве Украины в НАТО опасны, а мысль об этом является совершенно безумной.