Экс-президент США Трамп предрек катастрофу в случае вступления Украины в НАТО Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что даже разговоры о членстве Украины в военном блоке НАТО опасны.

“Мысль о том, что мы должны рассмотреть принятие Украины в НАТО, является совершенно безумной. Джо Байден не может даже подняться по трапу в самолете и не может составить двух предложений. Последнее, что должна делать эта некомпетентная администрация – это рисковать конфликтом с Россией, обладающей ядерным оружием”, — сказал политик в своем видеообращении.

Трамп добавил, что из-за поддержки украинской армии американские оружейные арсеналы и казна стали пусты, а из-за политики “коррумпированного и скомпрометированного президента Джо Байдена” Соединенные штаты оказались унижены.

Напомним, экс-президент Трамп и ранее отмечал, что из-за действий администрации Джо Байдена Америка находится в упадке и больше не может задавать мировые стандарты. Для решения этих проблем политик решил вновь участвовать в предстоящих президентских выборах США в 2024 году.

При этом, 18 июля Трамп сообщил, что ожидает ареста и обвинения по делу о штурме Капитолия, а Министерство юстиции США дал ему четыре дня для дачи показаний по данному делу.