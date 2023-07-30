ВС России уничтожили пункт управления бригады украинской теробороны в ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в воскресенье, 30 июля, сообщили, что российские войска в Донецкой Народной Республике (ДНР) поразили пункт управления 100-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В районе населенного пункта Ямполь Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны», - заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В сообщении отмечается, что оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия группировок российских войск в течение прошедших суток поразили 102 артиллерийских подразделения украинской армии, а также живую силу и военную технику в 108 районах.

Напомним, Министерство обороны РФ также сообщило, что в течение прошедших суток было уничтожено 44 украинских дрона при помощи российских систем противовоздушной обороны (ПВО).