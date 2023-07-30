Путин поздравил экипажи кораблей-участников парада с Днем ВМФ Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил экипажи кораблей-участников парада в Санкт-Петербурге с Днем Военно-морского флота. Глава государства передвигался на корабле совместно с министром обороны Сергеем Шойгу, а также с главнокомандующим ВМФ Николаем Евменовым.

— Товарищи матросы и старшины, мичманы и офицеры, генералы и адмиралы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России. Поздравляю вас с Днем ВМФ!, — сказал Путин.

Он отметил, что на протяжении веков российский флот остается нерушимым стражем Отечества, а торжественно отмечает этот праздник весь российский народ.

Также ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем ВМФ, напомнив, что военно-морской флот стоит на защите всей страны, отражая атаки коллективного Запада.