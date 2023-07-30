Туристический автобус столкнулся с грузовиком в Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Микроавтобус, который перевозил туристов из Казахстана, столкнулся с грузовиком около города Аланья в Турции. Жертвами аварии стали два человека, в том числе гид, гражданин Украины. 12 человек пострадали. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщил телеканал Haber Global.

По версии правоохранительных органов, виновником аварии стал водитель автобуса, который врезался в грузовик, стоявший на перекрестке.

Телеканал сообщается, что на место ДТП направлена скорая помощь, а пострадавшие были доставлены в больницы в городах Аланьи и Манавгата. Уточняется, что шестеро человек получили серьезные травмы.

Напомним, на прошлой неделе, 22 июля, 15 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом, который следовал и Махачкалы в Ростов. Как писал сайт KP.RU, автобус столкнулся с КАМАЗом на федеральной трассе «Кавказ» в Кабардино-Балкарии.