Путин: ВМФ был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, выступая на параде Военно-морского флота (ВМФ) Российской Федерации в Санкт-Петербурге, назвал российский флот нерушимым стражем рубежей Отечества

«На протяжении веков наш флот был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества, его гордостью и славой. Поэтому торжества в его честь отмечает вся Россия, весь наш народ», - заявил глава государства.

Кроме того, российский президент отметил, что страна постепенно наращивает мощь своего флота. Так, в текущем году в состав Военно-морского флота РФ войдут 30 кораблей разных классов.

Как писал сайт KP.RU, российский лидер поздравил экипажи кораблей-участников парада в Санкт-Петербурге с Днем Военно-морского флота. Президент России передвигался на корабле вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, а также с главнокомандующим ВМФ Николаем Евменовым.