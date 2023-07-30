Автобус сорвался с 50-метрового моста в Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пассажирский автобус сорвался с 50-метрового моста в турецкой провинции Карс. Жертвами ДТП стали пять человек, а пострадали по меньшей мере 23. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщил губернатор Карса Тюркер Оксюз.

«Ужасная авария. К сожалению, пять наших граждан погибли. 23 наших гражданина получили ранения … Некоторые раненые в тяжелом состоянии», - приводит телеканал TRT Haber заявление главы региона, который сообщил, что пострадавшие были эвакуированы в больницы в Карсе и в Эрзуруме

Уточняется, что автобус сорвался с в овраг в районе деревни Каракурт, когда выполнял рейс Бурса-Карс. Причины ДТП сейчас выясняются.

Напомним, ранее в воскресенье, 30 июля, появилось сообщение о другом ДТП с автобусом в Турции. Как писал сайт KP.RU, туристический микроавтобус столкнулся с грузовиком около города Аланья. Погибли два человека, в том числе гид, а 12 человек пострадали. По версии полиции, виновником аварии был водитель автобуса.