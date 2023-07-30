«Нацисты снова вернулись»: американцы возмутились украинскими солдатами Фото: REUTERS

После публикации американского журналиста Джексона Хинкла в Twitter, где на видео украинские солдаты используют нацистское приветствие, пользователи социальной сети были в недоумении от происходящего на кадрах ролика.

— Отвратительно! Нацисты снова вернулись, — подметил один из пользователей.

Также в комментариях к публикации выразили мнение, что президент России был прав, когда говорил о необходимости денацификации Украины. Люди отмечают, что постепенно правда выходит на поверхность.

Люди предлагали множество вариантов, одним из которых была отправка Киеву ста миллионов долларов, только для того, чтобы они остановили это безумие.

— Почему все удивляются нацизму на Украине? Мы знали, что перед тем, как стать нашим лучшим другом, Украина была одной из самых коррумпированных стран в мире, — подметили в комментариях.

Также в беседе американцы писали, что им стыдно за то, что современным нацистам поставляется оружие США, а правительство страны убедило Владимира Зеленского отправить украинцев на «скотобойню».

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прямой нацизм охватывает все больше европейских стран. По его мнению, на данный момент происходит разрушение истории.