Путин: 30 кораблей разных классов пополнят состав ВМФ России в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин, выступая на параде Военно-морского флота (ВМФ) Российской Федерации в Санкт-Петербурге, заявил, что в 2023 году состав российского флота пополняют 30 кораблей разных классов.

«Сегодня Россия уверенно реализует масштабные задачи национальной морской политики, последовательно наращивает мощь своего флота. Только в этом году его состав пополняют 30 кораблей разных классов», - заявил российский лидер.

Путин отметил, что в числе заступивших на боевое дежурство кораблей будет ракетный корвет «Меркурий», названный в честь подвига легендарного брига, которая во время Русско-турецкой войны в мае 1929 года сражалась с двумя турецкими кораблями «Селимие» и «Реал-беем».

Как писал сайт KP.RU, в своей речи Путин также отметил, что Военно-морского флота Российской Федерации был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества.