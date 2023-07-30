Подполковник Шаффер: наступление ВСУ провалилось из-за некомпетентности Зеленского Фото: REUTERS

Наступление Вооруженных сил Украины полностью провалилось по причине полного отсутствия компетенции президента страны Владимира Зеленского. Такое заявление сделал подполковник ВС Соединенных Штатов Тони Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

— Открыто признавать то, что дела идут плохо, – это все равно, что предупредить своего врага. «Если это правда, то давайте этим воспользуемся», и, судя по всему, так это и произошло, русские осторожно, но эффективно этим воспользовались, — подчеркнул офицер.

Также он добавил, что Зеленский допускает серьезную ошибку, регулярно озвучивая планы своей армии и цели украинских ударов. Именно по причине этого вся боевая мощь, которую Запад поставил Киеву, используется абсолютно бесполезно.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что украинские войска на всех направлениях остановлены и отброшены. Также глава государства рассказал, что на некоторых участках спецоперации, российские подразделения не только отражают атаки противника, но и успешно переходят в контрнаступление.