В Китае представлена новая площадка по продвижению торговли с Россией Long Trade Фото: REUTERS

В Китае представили новую цифровую платформу Long Trade, которая направлена на развитие торговли с Россией. Об этом сообщило генконсульство в Харбине в воскресенье, 30 июля.

В сообщении уточняется, что инициатором данного проекта была Хэйлунцзянская транспортно-инвестиционная корпорация, которая является лидером по объемам активов среди предприятий транспортно-логистической сферы в Харбине. Презентация состоялась на конференции по цифровому взаимодействию между Россией и Китаем.

В генконсульстве заявили, что данная платформа поможет малым и средним предприятиям «в один клик» вести трансграничную торговлю, предоставляя услуги хранения, доставки, страхования, консалтинга, а также таможенного декларирования и возврата пошлины.

Напомним, в минувшую пятницу, в Россию из Китая по железнодорожному мосту через Амур прибыл первый грузовой поезд. Как сообщалось, по этому мосту можно перевозить до 20 млн тонн грузов в год.