Советник президента ЮАР Пу: люди сожалеют, что Путин не посетит саммит БРИКС Фото: REUTERS

Многие жители Южно-Африканской Республики искренне сожалеют, что Владимир Путин не посетит саммит БРИКС в Йоханнесбурге. Об этом рассказал советник президента ЮАР по кибербезопасности Джозеф Пу в беседе с ТАСС в ходе форума «Россия - Африка».

— Мы находимся там, где мы есть, благодаря России, а не из-за Америки, не из-за Британии. Россия пожертвовала всем ради того, чтобы мы были там, где мы есть сегодня, — подчеркнул Пу.

Он также добавил, что многие люди на местах заявляли, что будут защищать Владимира Путина, потому что искренне его любят. Помимо этого Джозеф Пу выразил недовольство тем, почему «кто-то из ниоткуда» должен диктовать условия, кого может принимать ЮАР.

Советник президента отметил, что уже вскоре может быть создан специальный закон, который обеспечит полную неприкосновенность лидеров.

Ранее стало известно, что ЮАР хочет развивать сотрудничество с Россией в сфере кибербезопасности. Это позволит двум государствам решить возникающие проблемы.