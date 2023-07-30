ЮАР планирует развивать сотрудничество с Россией в сфере кибербезопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Южно-Африканская Республика намерена развивать тесное сотрудничество с Россией в сфере кибербезопасности. Такое заявление сделал советник президента ЮАР Джозеф Пу в беседе с ТАСС в ходе саммита «Россия - Африка».

— История отношений с Москвой, с Россией играет очень важную роль. Нам еще предстоит развить наши отношения, — подчеркнул Пу.

Он также отметил, что ЮАР хочет и будет плотно заниматься вопросами в сфере кибербезопасности совместно с правительством Российской Федерации, которое готово к диалогу и выстраиванию отношений. Именно так оба государства могут решить стоящие перед ними проблемы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Африки — будущий центр силы, поскольку их политическая и экономическая роль растет в геометрической прогрессии. Также российский лидер сообщил, что Россия и Африка будут переходить на расчеты в национальных валютах при заключении сделок.