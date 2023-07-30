Депутат Слуцкий назвал атаку дронов на Москву гостерроризмом киевского режима Фото: пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Атака беспилотников на Москву и Крым, а также теракт в Таганроге — государственный терроризм киевского режима, которое только подтверждает очевидные провалы наступления ВСУ. Такое заявление сделал председатель Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

— Атака украинских дронов на Москву и Крым, удары по Таганрогу - гостерроризм на фоне все более очевидного провала контрнаступления, — говорится в сообщении.

Депутат также подчеркнул, что ответственность за это лежит не только на киевском режиме, но и на их кураторах из Вашингтона.

Слуцкий также установил, что все необходимые меры безопасности уже приняты, а возмездие со стороны России не заставит себя долго ждать.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает киевский режим террористическим. Также он подтвердил готовящийся ответ Украине за очередные теракты на территории Российской Федерации.