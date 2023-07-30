Страны Запада передали Киеву более 25 млрд долларов с начала 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С начала 2023 года Украина получила от стран Запада более 25 млрд долларов, из которых большая часть - от Евросоюза. При этом весь украинский бюджет уже почти наполовину состоит только из средств, переданных партнёрами Киева. Об этом заявила в своих соцсетях глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

«$25,3 млрд составила международная бюджетная помощь с начала года», - написала Пидласа.

Она уточнила, что наибольший объём помощи поступил от Европейского союза - 11,43 млрд долларов. Однако эти средства являются льготным займом, то есть в дальнейшем Киев будет обязан их вернуть. Безвозмездным же спонсором выступают США, которые подарили украинцам 7,2 млрд долларов.

Также 3,59 млрд долларов были переданы Международным валютным фондом, и 1,76 млрд поступил от Канады. В сумме все средства, переданные с Запада, составили 49,1% от общего бюджета Украины.

Ранее KP.RU сообщил, что Испания продолжает военные поставки Украине, отправив ВСУ ещё четыре танка Leopard.

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