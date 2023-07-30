«Живы будем, не помрем»: Гарик Сукачев обратился к фанатам с больничной койки Фото: Иван МАКЕЕВ

После госпитализации Гарика Сукачева перед выступлением в карельском горном парке Рускеала появились слухи, что он якобы попал в медучреждение из-за алкоголизма. Артист записал видеообращение к фанатам прямиком с больничной койки и выложил его в свой Telegram-канал.

Рок-звезда извинился перед теми, кто давно хотел послушать его песни вживую, но призвал посетить концерт даже без его участия. При этом он пообещал, что обязательно подарит поклонникам желанное выступление, как только поправит здоровье.

— Я бы с удовольствием выпил по рюмке с друзьями, но в последнее время как-то не получается. То времени нет, то здоровье не позволяет, — иронично ответил Сукачев на слухи о госпитализации из-за алкоголизма.

Свое обращение он подытожил фразой «живы будем, не помрем» и обещал вскоре приехать.

Ранее KP.RU рассказывал, что вероятной причиной проблем со здоровьем Гарика Сукачева могли стать скачки давления. При этом у артиста давно наблюдаются подобные проблемы.