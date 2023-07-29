Названа вероятная причина госпитализации Гарика Сукачева

Гарика Сукачева могли госпитализировать из-за проблем с давлением Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Причиной того, что 63-летний рок-музыкант Гарик Сукачев оказался в больнице, могли стать проблемы с давлением, которые есть у артиста. Такое предположение сделал друг Сукачева, основатель группы «СерьГа» Сергей Галанин.

«Я ничего такого нового не знаю, кроме того, что давление...Я думаю, виной вот эти перепады погодные. Были ураганы, ливни», - рассказал Галанин телеканалу «Звезда».

Сайт KP.RU писал о госпитализации Гарика Сукачева. Рок-музыкант попал в больницу из-за ухудшения состояния здоровья, о чем было сообщено на официальной странице музыканта в соцсети «ВКонтакте». Какая конкретно болезнь стала причиной госпитализации Сукачева, не уточнялось.

Напомним, в июне был госпитализирован певец Стас Пьеха. В своих соцсетях артист сообщил, что оказался в Боткинской больнице, где ему провели ряд исследований, отметив, что «коронарография была утешительной».