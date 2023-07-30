ЭКОВАС пригрозило Нигеру военными мерами, если президента страны не вернут к власти Фото: REUTERS

Экономическое сообщество стран Западной Африки дало неделю, чтобы мятежники в Нигере вернули к власти президента страны Мохамеда Базума. В противном случае могут быть применены «любые меры», в том числе и военные. Об этом заявил глава сообщества Омар Алье Туре.

— В случае, если требования властей не будут выполнены в течение одной недели, принять все меры, необходимые для восстановления конституционного порядка. Такие меры могут включать применение силы, — заявил Алье Туре.

Также страны ЕКОВАС закрыли свои границы с Нигером и прекратили коммерческие рейсы.

Ранее KP.RU рассказывал, что военные в Нигере заявили о свержении президента страны. После этого было объявлено о закрытии границ и введении комендантского часа.