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НовостиВ мире26 июля 2023 23:09

В Нигере военные заявили о свержении президента страны

В стране введен комендантский час
Мария ПАВЛОВА
Военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ.

Военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ.

Фото: REUTERS

Военные Нигера заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Об этом пишет Reuters в четверг 27 июля.

Сообщается, что представители армии Нигера выступили по национальному телевидению и объявили о смещении президента, закрытиии границ и введении комендантского часа.

Напомним, ранее военные мятежники захватили в заложники президента республики Нигер в Западной Африк. Армия страны выдвинула им ультиматум. В офисе президента заявили, что армия Нигера не поддержала антигосударственный мятеж. Предположительно, причиной вооруженного мятежа могли стать планы президента Нигера уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Также сообщалось, что несмотря на давление мятежников, президент Нигера Мохамед Базум отказался подписывать документ о своей отставке.